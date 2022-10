4. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung aufgrund einer Anregung des Auftraggebers bzw. des Unternehmens inhaltlich geändert (wobei die sc-consult GmbH zu einer solchen Änderung nur aufgrund sachlich berechtigter Einwände bereit ist, die die Qualität der Studie betreffen).



Kurzprofil NEXR Technologies SE:



NEXR Technologies (ehemals Staramba SE) (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: NXR) steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality zu formen. Die NEXR Technologies SE aus Berlin ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder VR-Experiences, 3D-Scannersysteme und Motion Capture & Animation beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und treten unter eigenen Namen und Marken auf. (07.10.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - NEXR Technologies-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, senkt in seiner aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der NEXR Technologies SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: NXR) von 4,50 auf 2,80 Euro.Die Geschäftsdynamik von NEXR habe im ersten Halbjahr deutlich zugenommen, die Erlöse hätten - von niedrigem Niveau aus - um 271 Prozent auf 545 Tsd. Euro zugelegt. Das Unternehmen treibe zahlreiche Projekte voran, um den Markt für die XR-Technologie zu erschließen. Einem Durchbruch näher gekommen sei die Gesellschaft in der Modeindustrie, wo die Lösung aus Scannern und Avataren nun in Filialen von H&M Thailand eingesetzt werde. Auch in der Medienbranche sei die Resonanz sehr positiv, hier könnte die Veranstaltung virtueller Konzerte bald deutlich Fahrt aufnehmen.Noch lägen die Einnahmen allerdings weit unter den Strukturkosten der Gesellschaft, weshalb das erste Halbjahr mit einem Verlust von -7,3 Mio. Euro abgeschlossen worden sei. Das Unternehmen sei damit stark auf die Finanzierungszusagen des Großaktionärs Hevella angewiesen. Die per Ende Juni bestehenden Mittelzusagen in Höhe von 13,8 Mio. Euro würden den Bedarf plangemäß bis zum dritten Quartal 2023 decken.Die Aktienanalysten von SMC Research sähen die Gesellschaft insgesamt auf dem richtigen Weg, allerdings sei die Entwicklung von Projekten, die ein hohes Skalierungspotenzial aufweisen würden, langwieriger, als erhofft. Die Aktienanalysten von SMC Research hätten deswegen in ihrem Modell den Wachstumsprozess der nächsten Jahre etwas vorsichtiger ausgestaltet. Gleichwohl würden die Aktienanalysten von SMC Research dem Unternehmen weiterhin hohe Steigerungsraten zutrauen - und langfristig auch hohe Margen.Erhöht hätten die Aktienanalysten von SMC Research hingegen die unterstellte Verwässerung, sowohl als Reaktion auf die adjustierte Umsatzentwicklung als auch wegen möglicher Auswirkungen des stark gefallenen Aktienkurses auf die weitere Finanzierung. Trotz dieser unterstellten starken Verwässerung liefere das Model der Aktienanalysten von SMC Research ein Kursziel von 2,80 Euro (zuvor 4,50 Euro), das weit über dem aktuellen Kurs liege. Das unterstellte Szenario sei allerdings spekulativ, da es einerseits einen Durchbruch in mehreren Branchen, und andererseits weitere Finanzierungsmaßnahmen im erheblichen Umfang unterstelle.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.