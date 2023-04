(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



Börsenplätze NEON EQUITY-Aktie:



Düsseldorf-Aktienkurs NEON EQUITY-Aktie:

9,50 EUR 0,00% (19.04.2023, 11:00)



XETRA-Aktienkurs NEON EQUITY-Aktie:

9,95 EUR 0,00% (18.04.2023, 17:36)



ISIN NEON EQUITY-Aktie:

DE000A3DW408



WKN NEON EQUITY-Aktie:

A3DW40



Ticker-Symbol NEON EQUITY-Aktie:

D77



Kurzprofil NEON EQUITY AG:



Die NEON EQUITY AG ist (ISIN: DE000A3DW408, WKN: A3DW40, Ticker-Symbol: D77) ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler. Der Investmentfokus liegt auf europäischen Unternehmen aus den Bereichen Immobilienwirtschaft, Consulting und Technologien, die Wachstums- und Kapitalmarktpotenzial sowie ein ESG-fähiges Geschäftsmodell aufweisen. Als erfahrener Partner berät NEON EQUITY Portfoliounternehmen zudem bei der Umsetzung ihrer Kapitalmarkt- und Wachstumsstrategien. Dabei bringt NEON EQUITY umfassendes Know-how insbesondere in den Bereichen Kapitalmarkttransaktionen, Immobilienwirtschaft und Tokenisierung ein und verfügt über ein tragfähiges Partner- sowie Investorennetzwerk. (19.04.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - NEON EQUITY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NEON EQUITY AG (ISIN: DE000A3DW408, WKN: A3DW40, Ticker-Symbol: D77) zu kaufen.Die NEON EQUITY AG sei seit dem 13. Januar 2023 am Primärmarkt der Börse Düsseldorf gelistet und sei seit dem 01. Februar 2023 auf Xetra handelbar. Dabei habe es sich um ein reines Listing gehandelt, ohne Einwerbung eines Emissionserlöses.Gemäß Unternehmensfokus plane die Gesellschaft sich als strategischer Investor an Unternehmen mit Zukunftspotenzial zu beteiligen oder diese zu gründen. Hier liege die strategische Zielsetzung zu Grunde, wonach der Unternehmenswert der Portfoliounternehmen durch die Implementierung einer Kapitalmarktstrategie nachhaltig gesteigert werden solle. Im Rahmen ihres Beteiligungsansatzes würden die Portfoliounternehmen nicht nur mit Kapital ausgestattet, die Unternehmen könnten auf das umfangreiche Branchen-Knowhow und das Netzwerk der NEON EQUITY AG zugreifen. Der Beteiligungsfokus liege auf kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die in den Sektoren Immobilien, Consulting oder Technologie tätig seien. Grundsätzlich sollten die Portfoliokandidaten eine gute Entwicklungsmöglichkeit aufweisen und sich perspektivisch zu einem IPO-Kandidaten entwickeln lassen.Trotz des erst kürzlich erfolgten Börsendebuts verfüge die Gesellschaft bereits über eine mehrjährige Unternehmenshistorie. Seit der Gründung im Jahr 2012 habe die NEON EQUITY AG unterschiedliche Beteiligungen erworben und diese zum Teil oder vollständig wieder veräußert. Insgesamt seien dabei Exit-Transaktionen in Höhe von 645,54 Mio. Euro vorgenommen worden, was die Gesellschaft in die Lage versetzt habe, stets positive Ergebnisniveaus vorzuweisen.Dies gelte auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022, in dem Gesamterträge in Höhe von 17,45 Mio. Euro (VJ: 11,89 Mio. Euro) erwirtschaftet worden seien. Hier spiele das Veräußerungsergebnis von Aktien der publity und der PREOS eine wichtige Rolle sowie auch Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen. Darüber hinaus seien Zinserträge im Zusammenhang mit gehaltenen publity-Anleihen erwirtschaftet worden. Auf Basis der gestiegenen Erträge sei ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheres Nachsteuerergebnis in Höhe von 11,98 Mio. Euro (VJ: 6,72 Mio. Euro) erwirtschaftet worden.Für die kommenden Geschäftsjahre würden die Analysten der GBC AG mit einem Ausbau des Beteiligungsportfolios rechnen und zudem einen Anstieg der Beratermandate unterstellen. Ein wesentlicher Aspekt in ihren Prognosen sei die Fähigkeit der Gesellschaft, entwicklungsfähige Portfoliokandidaten zu identifizieren, zu gewinnen und diese dann auch kapitalmarktfähig zu entwickeln. Dann würden sich mögliche Exit-Erlöse erzielen lassen. Im laufenden Geschäftsjahr sollten mit dem Verkauf von publity-Aktien nennenswerte Erlöse erwirtschaftet werden, bevor in den darauf folgenden Jahren neue Investitionen für einen starken Umsatz- und Ergebnisanstieg sorgen sollten.Die Analysten der GBC AG hätten den fairen Wert der NEON EQUITY AG im Rahmen eines NAV-Modells und eines DCF-Modells ermittelt. Im Mittelwert liege der von ihnen ermittelte faire Unternehmenswert bei 430,78 Mio. Euro, was einem fairen Wert je Aktie von 10,76 Euro entspreche.Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, vergeben für die NEON EQUITY-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 19.04.2023)