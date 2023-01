Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erdgaspreise in den USA, Asien und Europa sind zu Beginn des neuen Jahres auf Talfahrt, so die Experten von XTB.



Die in der zweiten Dezemberhälfte 2022 begonnene Abwärtsbewegung setze sich fort, wobei die US-Benchmark (NATGAS) heute einen steilen Absturz von fast 9% habe hinnehmen müssen. Als Grund könne ein unerwartet warmer Winteranfang genannt werden, da die Temperaturen in Europa und den USA über den historischen Durchschnittswerten für diesen Zeitraum gelegen hätten. Diese Entwicklung habe dazu beigetragen, die Befürchtungen zu zerstreuen, dass es nicht zu einer befürchteten Energiekrise mit Stromausfällen kommen werde. Der Preis für NATGAS sei innerhalb einer Woche um 20% und im letzten Monat um rund 35% gefallen.



Die Erdgaspreise seien am Dienstag weiter gefallen. Ein Blick auf NATGAS im Tageschart zeige, dass der Preis unter eine wichtige Unterstützung in der Nähe von 4,30 Dollar pro MMBTu gerutscht sei, die durch das 161,8%-Retracement sowie die Spanne des vorherigen Abwärtsimpulses gekennzeichnet sei. Das Überwinden dieser Hürde ohne nennenswerte Reaktion der Nachfrageseite könnte auf ein starkes Abwärtsmomentum hindeuten und einen potenziellen Test der Unterstützungszone bei 3,60 Dollar signalisieren, die durch die Tiefststände vom Dezember 2021 gekennzeichnet sei. (03.01.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >