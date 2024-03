Die Erdgaspreise seien in der vergangenen Woche auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren gefallen, was vor allem auf einen milden Winter und einen Anstieg der Produktion gegen Ende 2023 zurückzuführen sei.



Auf der anderen Seite könnten sich aber relativ überdurchschnittliche Durchschnittstemperaturen in wichtigen Heizregionen mittelfristig negativ auf die Gaspreise auswirken. (Quelle: Bloomberg Financial LP)



Die Daten zum Gasverbrauch und zur Gasproduktion würden auf einen Rückgang der Gasnachfrage hindeuten. Dagegen sei das verfügbare Gasangebot seit Anfang 2024 deutlich geschrumpft. (Quelle: EIA)



Die heute beobachteten US-Erdgaspreissteigerungen würden die Nähe der wichtigen 2-Dollar-Zone erreichen, die mittelfristig ein wichtiges Kontrollniveau für die Nachfrage- und Angebotsseite darstellen könnte. (Quelle: xStation5 von XTB) (04.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erdgas-Futures legen heute um mehr als 5% zu, was auf Kommentare der EQT Corp und Wetterprognosen in den USA zurückzuführen ist, so die Experten von XTB.Das US-amerikanische Unternehmen EQT (EQT.US) habe in seinem Ergebnisbericht mitgeteilt, dass es sein Produktionsprogramm für 2024 um 50 Milliarden Kubikfuß reduzieren werde. Auch ein anderer US-amerikanischer Gas- und Kohlenwasserstoffriese, Chesapeake Energy, habe sein Produktionsvolumen im Jahr 2024 um 30% reduziert. Darüber hinaus würden Comstock und Antero Resources ihre Gasbohrungen in diesem Jahr ebenfalls reduzieren, und Baker Hughes (BKR.US) habe gemeldet, dass die US-Bohrungen im Jahr 2023 bereits um 26% zurückgehen würden.