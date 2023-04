Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Erdgaspreise (NATGAS) werden heute um etwa 2,5% höher gehandelt, so die Experten von XTB.



NATGAS sei bereits um mehr als 10% vom Tief vom Donnerstag abgesprungen. Neue Wettervorhersagen für die Vereinigten Staaten könnten als Grund für die verbesserte Stimmung gegenüber Erdgas in dieser Woche genannt werden. Eine neue Reihe von Prognosen (herausgegeben am 10. April 2023) zeige, dass die Temperaturen in vielen US-Bundesstaaten, einschließlich der wichtigsten Heizregion im Mittleren Westen, in den nächsten 8-14 voraussichtlich unter dem Durchschnitt liegen würden. Überdurchschnittliche Temperaturen würden voraussichtlich nur in den Südstaaten anhalten, während die am 3. April 2023 herausgegebenen Prognosen für überdurchschnittliche Temperaturen in fast allen Teilen der Vereinigten Staaten gewesen seien.



Der NATGAS-Preis sei heute auf 2,24 USD pro MMBTu-Widerstandszone gestiegen und habe diese getestet, was durch frühere Preisreaktionen und ein 23,6%-Retracement des Anfang März 2023 gestarteten Abwärtsimpulses gekennzeichnet sei. Der erste Versuch, darüber zu brechen, habe sich als Fehlschlag erwiesen. (11.04.2023/ac/a/m)





