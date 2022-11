Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Erdgaspreise beginnen den Handel mit einer großen Preislücke aufgrund kälterer Wettervorhersagen, so die Experten von XTB.Der Preis habe nun ein Drittel des jüngsten größeren Abwärtsimpulses wieder aufgeholt und sei aus dem Abwärtstrendkanal, in dem er seit Anfang August gehandelt werde, ausgebrochen. Die oben erwähnte Zone von 6,30 bis 6,40 Dollar sowie das 23,6%-Retracement des Abwärtsimpulses könnten nun als wichtige kurzfristige Unterstützung angesehen werden, falls die Bären versuchen sollten, die Preislücke zu schließen.Interessanterweise würden die 5-Jahres-Saisonmuster darauf hindeuten, dass es bis Ende dieser Woche zu erheblichen Preissprüngen beim Erdgas kommen werde. Gleichzeitig würden die Prognosen für Europa nach wie vor auf überdurchschnittlich hohe Temperaturen hindeuten, was heute einen Rückgang der europäischen Erdgaspreise um 3 bis 4% zur Folge habe. (07.11.2022/ac/a/m)