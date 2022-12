Frankfurt (www.aktiencheck.de) - NATGAS ist unter 6 MMBtu gefallen, da die Wettervorhersagen für die USA in den nächsten zwei Wochen höhere Temperaturen voraussagen, so die Experten von XTB.



Unterdessen werde erwartet, dass Freeport die Wiederaufnahme der Gasexporte von Mitte Dezember auf das Jahresende verschieben werde, sodass mehr Gas auf dem heimischen Markt verbleibe. Auf der Angebotsseite sei die durchschnittliche Gasproduktion in den unteren 48 Bundesstaaten der USA im vergangenen Monat auf einen Rekordwert von 99,5 Mrd. m³ pro Tag gestiegen, gegenüber 99,4 Mrd. m³ pro Tag im Oktober. Gleichzeitig würden die US-Behörden versuchen, einen Eisenbahnerstreik zu verhindern, der die Kohlelieferungen unterbrechen und die Stromerzeuger zwingen könnte, mehr Gas zu verbrennen. Andererseits bleibe die Nachfrage nach LNG robust, insbesondere aus Europa, was die Abwärtsbewegung begrenzen könnte. Aus technischer Sicht nähere sich der Preis der wichtigen Unterstützung bei 5,72 Dollar, die durch frühere Preisreaktionen gekennzeichnet sei. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der Oktobertiefs bei 5,35 Dollar fortsetzen. (05.12.2022/ac/a/m)

