Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Gaspreise in den USA steigen wieder an, was auf die Hitzewelle in den südlichen Regionen zurückzuführen ist, so die Experten von XTB.



Die Temperaturen in Texas würden heute neue, seit langem nicht mehr beobachtete Höchstwerte erreichen, und der örtliche Stromversorger ERCOT habe darauf hingewiesen, dass es aufgrund des übermäßigen Energieverbrauchs zu Störungen im Netz oder sogar zu Abschaltungen kommen könne. Es sei daran erinnert, dass ein großer Teil der Kraftwerke in den USA Gas als Energiequelle nutze. Daher sei damit zu rechnen, dass der Gasverbrauch in den USA in naher Zukunft wieder ein Rekordhoch erreichen werde, was die Chancen verringere, dass die Vorräte auf den Fünfjahresdurchschnitt ansteigen würden.



In Europa werde erwartet, dass der Durchfluss von Nord Stream I, der größten Pipeline, die russisches Gas nach Deutschland transportiere, im Rahmen der jährlichen Wartungsarbeiten für zehn Tage unterbrochen werde, was die anhaltende Energiekrise weiter verschärfe. Aus diesem Grund verlagere sich die französische Industrie auf Öl. (11.07.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.