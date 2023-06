Frankfurt (www.aktiencheck.de) - NATGAS setzt seinen Anstieg nach dem Rollover der letzten Woche fort und handelt bereits über 2,80 US-Dollar pro MMBTu, was darauf hindeutet, dass die saisonale Erholung bereits begonnen hat, so die Experten von XTB.Die Wettervorhersagen für die Vereinigten Staaten würden sich ändern. Während frühere Vorhersagen auf sehr hohe Temperaturen in Texas hingedeutet hätten, würden die neuen Vorhersagen hohe Temperaturen entlang der Westküste zeigen. Zentral- und Oststaaten sollten keine extrem hohen Temperaturen erleben. Während die neuen Vorhersagen auf einen signifikanten Anstieg der Temperaturen im westlichen Teil der Vereinigten Staaten hindeuten würden, würden die Vorhersagen für den Rest des Landes kühler.NATGAS sei die neue Woche mit Gewinnen gestartet und habe die obere Grenze des Aufwärtstrendkanals erreicht. In der letzten Woche sei der Preis von NATGAS aufgrund des Rollovers gestiegen, habe seine Aufwärtsbewegung jedoch fortgesetzt und habe ein früheres lokales Hoch überstiegen. Der Handel von NATGAS habe heute höher begonnen, aber die bullische Kurslücke sei bereits fast vollständig geschlossen worden. Die Performance des Natural Gas ETF NGAS.UK sei ebenfalls erwähnenswert, da er die negativen Auswirkungen von Swaps berücksichtige. In diesem Fall habe man auch einen Ausbruch über einen kürzlich gehaltenen Handelsbereich gesehen. Sollte es zu einem Durchbruch unter 2,80 US-Dollar und das 78,6%-Retracement kommen, sei es möglich, dass ein Versuch unternommen werde, die Kurslücke zu schließen. (26.06.2023/ac/a/m)