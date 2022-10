Die US-Erdgaspreise könnten diese Woche um bis zu 20% fallen. Während der NATGAS-Preis durch den Rollover verzerrt werde, nähere sich der Preis des Vormonatsvertrags dem Preis von 5 Dollar pro MMBTu. Eine solche Preisentwicklung entspreche nicht dem saisonalen Muster. Marktgespräche über besseres Wetter, das den Beginn der Heizsaison verzögern werde, sowie eine sich abzeichnende Konjunkturabschwächung würden eine wichtige Rolle bei diesem Ausverkauf spielen.



NATGAS habe den heutigen Handel nach dem Rollover höher begonnen, aber es sei nicht auszuschließen, dass ein Versuch unternommen werde, die Preislücke zu schließen und sich in Richtung der Aufwärtstrendlinie zu bewegen.



Was gebe es sonst noch zu wissen?



- Europäische Erdgasvorräte seien zu 93% gefüllt

- Europäische Erdgaspreise würden heute um über 4% fallen und sich unter 120 Euro /MWh bewegen

- Das US-amerikanische Freeport LNG-Terminal werde voraussichtlich Mitte November den Betrieb und die Exporte wieder aufnehmen. Dies könnte theoretisch die US-Preise in die Höhe treiben, dürfte aber auch das Angebot in Europa verbessern. (21.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Erdgaspreise in den USA und Europa sinken weiter, da die Lagerbestände zunehmen, so die Experten von XTB.Aus dem gestern veröffentlichten EIA-Bericht gehe hervor, dass die Erdgasvorräte in den USA in der Vorwoche um 111 Milliarden Kubikfuß gestiegen seien. Dies sei ein höherer Anstieg als erwartet gewesen und habe zudem die fünfte Woche in Folge bedeutet, in der die Lagerbestände um mehr als 100 Mrd. Kubikfuß zugenommen hätten. Eine solche Serie habe es in den letzten fünf Jahren nicht gegeben.