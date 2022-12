Insgesamt sei das Gasangebot in den Appalachen um 27% bzw. um 9 Milliarden Kubikfuß gegenüber dem Durchschnittswert gesunken, was laut BloombergNEF der stärkste Rückgang seit 2013 sei. Auf der anderen Seite schwinde die Nachfrage aus Europa und die Preise seien auf das Vorkriegsniveau zurückgekehrt. Die Gaspreise in Europa seien um etwa 75% unter den Höchststand vom August gefallen, da die Rekordeinfuhren von LNG, das milde Wetter und die überdurchschnittlich vollen Lagerbestände die Sorgen über Engpässe verringern würden. Den Daten von Gas Infrastructure Europe zufolge seien die deutschen Gasspeicher am Dienstag zu 88,2% gefüllt gewesen, etwa 1% mehr als in der Vorwoche, während der EU-Durchschnitt weiterhin bei 83,2% und damit über dem saisonalen Fünfjahresdurchschnitt liege. In der Zwischenzeit würden die Gaslieferungen aus Russland über die Ukraine auf einem stabilen Niveau bleiben und die Wettervorhersagen würden darauf hindeuten, dass die Temperaturen in den ersten Januartagen über dem Durchschnitt liegen würden.



Der NATGAS-Preis weite seine Verluste aus und nähere sich den jüngsten Tiefstständen bei 4,75 Dollar, die mit dem 61,8%-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle zusammenfallen würden. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 4,30 Dollar fortsetzen, wo sich die Tiefststände vom Februar 2022 und die untere Grenze der 1:1-Struktur befinden würden. (28.12.2022/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die NATGAS-Preise sind am Mittwoch stark gefallen, obwohl die Gasproduktion in den Appalachen, dem wichtigsten Gasfördergebiet der USA, aufgrund des Wintersturms Elliott, der in Pennsylvania und Ohio verheerende Schäden angerichtet hat, einen Rekordrückgang verzeichnete, so die Experten von XTB.Die niedrigen Temperaturen hätten zum Einfrieren vieler Bohrlöcher, zu Schäden an der Ausrüstung und zu mechanischen Problemen an der Pipeline-Infrastruktur geführt. Infolgedessen sei die Gasproduktion in Ohio um über 50% und in Pennsylvania um mehr als 20% eingebrochen.