In der Zwischenzeit bleibe die Erdgasproduktion hoch und die Lagerbestände würden langsamer abgebaut als gewöhnlich zu dieser Jahreszeit. Die Terminkurve zeige auch, dass die kurzfristigen Nachfrageaussichten schwach seien. Während im Vergleich zum Vormonat auf der gesamten Kurve eine Abwärtsverschiebung zu erkennen sei, sei dieser Rückgang am kurzen Ende der Kurve wesentlich stärker gewesen.



NATGAS habe die neue Woche mit einer bärischen Preislücke begonnen und sei auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni 2020 gefallen. Der Preis sei um mehr als 50% gegenüber dem Höchststand von Anfang Januar 2024 gefallen und drohe, die Tiefststände von 2020 im Bereich von 1,50 USD pro MMBTu zu erreichen. Die kurzfristigen fundamentalen Aussichten würden rückläufig bleiben und ein Durchbruch unter diese psychologische Barriere sei nicht auszuschließen. (19.02.2024/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Natgaspreise starteten mit einem weiteren Rückgang in die neue Woche, so die Experten von XTB.NATGAS sei heute um über 3% gefallen und zum ersten Mal seit Ende Juni 2020 unter 1,55 USD pro MMBTu gehandelt worden. Die Wetterprognosen würden weiterhin auf überdurchschnittliche Temperaturen im größten Teil des amerikanischen Festlandes hindeuten, auch in wichtigen Heizregionen. Es werde immer deutlicher, dass der "richtige Winter" in den Vereinigten Staaten in der verbleibenden Zeit dieser Saison nicht eintreffen und die Nachfrage nach Erdgas für Heizzwecke gedämpft bleiben werde.