Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erdgaspreise sind rund drei Stunden vor der Veröffentlichung des EIA-Gasspeicherberichts sprunghaft angestiegen, so die Experten von XTB.



Der Preisanstieg sei nach den Nachrichten über das Freeport-Exportterminal erfolgt. Es heiße, dass das Freeport-Terminal heute seine volle Kapazität von 2 Milliarden Kubikfuß pro Tag erreichen könnte. Dies sei eine positive Nachricht für die Preise, aber man sollte auch bedenken, dass die Erdgasproduktion in den USA auf einem sehr hohen Niveau liege.



Als Freeport noch mit voller Kapazität gearbeitet habe, habe die US-Produktion bei 93 bis 95 Milliarden Kubikfuß pro Tag gelegen. Jetzt liege sie bei 100 oder mehr bcf pro Tag. Aus diesem Grund werde die Wiederaufnahme des Betriebs mit voller Kapazität am Freeport LNG-Exportterminal keine großen Auswirkungen auf die Begrenzung des derzeitigen Überangebots in den Vereinigten Staaten haben. (30.03.2023/ac/a/m)





