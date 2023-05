Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Betrachtet man die jüngsten Rollover von Terminkontrakten seit Jahresbeginn, so war jedes Mal, wenn wir einen positiven Rollover hatten, die erste Reaktion ein weiterer Anstieg von etwa 4-5%, so die Experten von XTB.Nach einem positiven Rollover und einer ausgedehnten Aufwärtsbewegung habe man eine deutliche Korrekturbewegung des Preises feststellen können. Darüber hinaus könne man bei einem Blick auf die Terminkurve eine deutliche Abschwächung am kurzen Ende feststellen, was auf eine nachlassende kurzfristige Nachfrage hindeuten könnte. Derzeit werde in den USA ein sehr großer Teil der Stromerzeugung auf Windparks verlagert, was zu einem begrenzten Gasverbrauch durch Gaskraftwerke führe. Die Saisonalität zeige, dass der Preis bis Mitte Juni unter Druck stehen könnte. (25.05.2023/ac/a/m)