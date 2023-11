Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanischen Erdgaspreise starteten die neue Woche mit einer kräftigen Abwärtsbewegung, wobei NATGAS zum aktuellen Zeitpunkt fast 4% niedriger gehandelt wird, so die Experten von XTB.Wenn man sich den NATGAS-Chart im Vier-Stundenchart ansehe, könne man feststellen, dass der Preis seit Ende Oktober 2023 in einem bärischen Kanal gehandelt werde. Eine kürzliche Aufwärtskorrektur habe den Preis über den 50-Perioden-Durchschnitt gedrückt und zu einem Test der oberen Begrenzung des Kanals im Bereich von 3,09 USD geführt.Allerdings sei es den Bullen nicht gelungen, darüber hinaus zu brechen, und es sei eine schnelle Umkehr erfolgt. Der Preis sei wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 3,00 USD gerutscht und breche nun unter die Unterstützungszone von 2,90 USD, die sich in der Nähe der Mitte des Kanals befinde. Die nächste kurzfristige Unterstützungszone befinde sich im Bereich von 2,80 USD, während die untere Begrenzung des Kanals derzeit in der Nähe von 2,70 USD verlaufe. (27.11.2023/ac/a/m)