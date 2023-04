- Die Betreiber von Gasspeichern in Deutschland hätten davor gewarnt, dass die Gasvorräte drastisch sinken könnten, wenn die Heizperiode nicht so mild ausfalle wie die vorherige.



- Die deutschen Gasspeicher seien zu 70% gefüllt (ein Rekord im Jahr 2019), und der deutsche Gasverbrauch sei laut dem Forum der Gasexportierenden Länder im Jahr 2022 um 16% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Laut Eurostat sei die Gasnachfrage in Europa jedoch weniger stark gesunken, nämlich um 3% gegenüber dem Vorjahr.



- Forscher des deutschen Gasspeicherverbands (INES) hätten darauf hingewiesen, dass die Sicherheit der Gasversorgung noch immer nicht wiederhergestellt sei und selbst mäßige Temperaturen im nächsten Winter die Speicheranlagen ernsthaft erschöpfen könnten. Die Aufrechterhaltung von 40% der Reserven bis Januar 2024 werde eine große Herausforderung sein.



- Die deutsche Agentur habe gemeldet, dass Deutschland die Füllung der Speicher auf 75% erhöhen müsse, um mögliche Probleme mit den Reserven zu vermeiden, und dass es mehr Optionen, auch in Form von Lieferverträgen, in Betracht ziehen müsse, um sich energetisch abzusichern.



Die NATGAS-Preise würden ihre leichte Rally nach dem Rollover fortsetzen. Langfristig liege der Preis noch immer fast 80% unter dem 71,6%-Retracement der im März 2020 eingeleiteten Aufwärtswelle.





- Nach Ansicht der Analysten von NatGasWeather könnte ein Anstieg auf 3 Dollar gerechtfertigt sein, wenn die US-Produktion unter 99 Mrd. Kubikmeter pro Tag falle. Die Daten von Kinder Morgan würden darauf hindeuten, dass sich die Produktion im 1. Quarquartal 2023 in der "Boomphase" bei etwa 101 Mrd. m³/Tag befinde. Sollte die Produktion nicht zurückgehen, würden die Preise in erster Linie vom Wetter abhängen.- Der Preisanstieg in den USA werde durch die Vorhersage unterstützt, dass es Ende April und Anfang Mai kühler sein werde. NatGasWeather sei jedoch der Ansicht, dass ein früherer Sommerbeginn für die Preise günstiger wäre, was auch Spekulationen über hohe Temperaturen in diesem Jahr nähre. Außerdem werde erwartet, dass sich der Anstieg der Lagerbestände in den kommenden Monaten verlangsamen werde.