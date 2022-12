NATGAS sei mit einer massiven Kurslücke in die neue Woche gestartet und werde nun mit fast 9 % gehandelt, nachdem er einige Gewinne abgebaut habe. Schuld daran seien neue Prognosen, die auf kälteres Wetter in den Vereinigten Staaten in den kommenden Tagen hindeuten würden.



Der Kurs habe zu Beginn des Handels die Widerstandszone um 7,00 getestet, die durch das 61,8%-Retracement der jüngsten großen Abwärtsbewegung markiert sei, habe diese jedoch nicht überwinden können. Vieles werde nun davon abhängen, ob die Bullen einen weiteren Versuch unternehmen würden und ob sie erfolgreich seien.



Ein Durchbruch nach oben würde die Aussichten für die Käufer aufhellen und könnte eine Bewegung in Richtung der jüngsten Höchststände einläuten. Auf der anderen Seite sei zu beachten, dass 7,00 ein guter technischer Punkt für eine Umkehr und eine Rückkehr in die Preiszone zwischen der 6,30-Marke und dem 38,2%-Retracement sei. (12.12.2022/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wochenbeginn verlief an den Märkten bisher eher ruhig, so die Experten von XTB.Die Indices im asiatisch-pazifischen Raum hätten zwar nachgegeben, aber das Ausmaß der Rückgänge sei moderat gewesen. Ein ähnliches Bild zeige sich zu Beginn der europäischen Kassensitzung. Es gebe jedoch einen Markt, an dem es zu außergewöhnlichen Bewegungen gekommen sei, und das sei der US-Erdgasmarkt (NATGAS).