Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Erdgaspreise haben gestern einen Rückschlag erlitten, da die Analysten das Ende der Heizsaison in den Vereinigten Staaten heraufbeschworen haben, so die Experten von XTB.Ein Blick auf NATGAS im H4-Chart zeige, dass der Preis die jüngste Aufwärtskorrektur an der Widerstandszone, die mit der 2,24-Dollar-Marke und dem 23,6%-Retracement der Anfang März 2023 begonnenen Abwärtsbewegung markiert sei, gestoppt habe. Der Preis habe einen Pullback gestartet und sei auf 2,08 Dollar pro MMBtu zurückgefallen. Nach einigen Stunden des Kampfes in diesem Bereich sei es den Verkäufern gelungen, den Preis heute Morgen unter die 2,08 zu drücken. Die Volatilität auf dem NATGAS-Markt dürfte gegen 16:30 Uhr, wenn der EIA-Bericht veröffentlicht werde, erhöht sein. Sollten sich die Analysten mit ihren Prognosen irren und die US-Erdgasvorräte tatsächlich sinken, könnte NATGAS einen Preisanstieg erleben. (13.04.2023/ac/a/m)