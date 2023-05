Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Bullen müssen die Gewinne bis heute Abend halten, so die Experten von XTB. WKN A0AE1X ) habe den Kursanstieg nach dem Ausbruch aus der Seitwärtsrange der vergangenen Wochen fortgesetzt und den Abstand zum August-Hoch bei 13.740 Punkten weiter verringert. Vorbörslich notiere der Tech-Index bei 13.465 Punkten. Der heutige Schlusskurs werde zeigen, ob der mittelfristige Aufwärtstrend im W1 bestätigt werde. Anleger setzen darauf, dass die US-Notenbank FED eine Zinspause einlegt, so die Experten von XTB. Diese Annahme werde auch durch die neuesten Inflations- und Arbeitsmarktdaten gestützt. Im Falle eines stärkeren Rückgangs müsste die Unterstützung bei 13.348 Punkten verteidigt werden.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) erhole sich heute leicht und versuche, über das gestern unterschrittene Niveau von 1,0929 zurückzukehren. Diese Marke diene im W1 seit Mitte Mai abwechselnd als Unterstützung und Widerstand, sodass hier die nächste wichtige Entscheidung getroffen werden könnte. Das Währungspaar sei gestern weiter zurückgefallen und sogar für einen kurzen Moment unter die 1,09er-Marke gerutscht. Eine Rückkehr über 1,0929 könnte die Lage entspannen und mit einem Erholungsversuch bis 1,1033 einhergehen - der Widerstand, der seit einem Monat einen Anstieg verhindere. Ansonsten könnte das Paar in Richtung 1,0759 fallen.Der DAX-Future stecke in einer breiten Seitwärtsrange fest. Die Range könne im W1 durch die horizontalen Trendlinien bei 15.816 und 16.063 Punkten definiert werden, da es dort die meisten Berührungspunkte gegeben habe. Dem deutschen Leitindex drohe aktuell eine Verlustwoche, auch wenn heute eine Erholung zu beobachten sei. Ein positiver Abschluss am letzten Handelstag der Woche würde die viertägige Verlustserie beenden und den Bullen etwas Hoffnung machen. Letztendlich müsse die Seitwärtsphase aufgelöst werden, um mehr Klarheit zu schaffen. Der langfristige Trend sei nach wie vor aufwärts gerichtet. (12.05.2023/ac/a/m)