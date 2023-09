Die FOMC-Sitzung stehe unmittelbar bevor, und da die bisher veröffentlichten Daten nicht aussagekräftig gewesen seien, würden die Anleger die NFP- und CPI-Daten für August genau beobachten.



Die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt, wie der JOLTS-Bericht über offene Stellen für Juli oder der Challenger-Bericht für August, hätten auf eine Abschwächung auf dem US-Arbeitsmarkt hingedeutet. Darüber hinaus habe ein am Mittwoch veröffentlichter privater ADP-Bericht auf einen Stellenzuwachs von nur 177.000 hingedeutet, während ein Anstieg von 195.000 erwartet worden sei - der niedrigste Wert seit den März-Daten und auch der erste Fehlschlag seit den März-Daten.



Obwohl die FED eine Zinserhöhung auf der September-Sitzung nicht ausgeschlossen habe, scheinen die Märkte nach den jüngsten Daten die Hoffnung darauf aufzugeben. Der Markt rechne nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 11% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Septembersitzung. Darüber hinaus seien sich die Geldmärkte auch nicht sicher, ob die FED die Zinsen in diesem Jahr überhaupt noch einmal anheben werde, da die kumulierten Preise für die Novembersitzung nur 12 Basispunkte für eine Straffung betragen würden. Die Enttäuschung über die US-Daten habe auch zu einer Vorverlegung der ersten Zinssenkung geführt - die Märkte würden nun erwarten, dass die FED im Mai 2024 mit einer Zinssenkung beginnen werde.



Die NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X)-Futures hätten in den letzten Tagen zugelegt. Der Index sei auf den höchsten Stand seit fast vier Wochen geklettert und versuche, die Widerstandszone, die durch das 61,8%-Retracement des am 19. Juli 2023 gestarteten Abwärtsimpulses markiert werde, zu überwinden. Ein schwacher NFP-Bericht würde heute wahrscheinlich die Markterwartungen für eine Nullrunde zementieren und eine dovishe Reaktion auslösen - Gewinne bei den Indices.



Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) handle heute bisher wenig verändert. Das Hauptwährungspaar handle weiterhin nahe der Unterstützungszone von 1,0840, die durch frühere Kursreaktionen sowie den gleitenden 200-Stunden-Durchschnitt markiert sei. Allerdings scheine der Abwärtsdruck in letzter Zeit etwas nachgelassen zu haben. Ein schwaches NFP-Ergebnis könnte eine dovishe Reaktion an den Märkten auslösen und den USD sinken lassen. Dies würde einen Aufschwung des EUR/USD unterstützen. Andererseits könnte ein starker NFP-Bericht den Verkaufsdruck verstärken und das Paar unter 1,0840 drücken. (01.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US NFP-Bericht für August um 14:30 Uhr ist das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages, so die Experten von XTB.Die US-Aktienindex-Futures würden heute höher gehandelt, während der US-Dollar-Index im Tagesverlauf unverändert notiere. Die Situation könnte sich jedoch am frühen Nachmittag ändern, da um 14:30 Uhr deutscher Zeit ein wichtiger US-Datenwert veröffentlicht werde - der NFP-Bericht für August. Dabei handle es sich um eine von zwei wichtigen US-Daten, die vor der bevorstehenden FOMC-Sitzung am 20. September 2023 noch veröffentlicht werden müssten, die andere sei der US-VPI-Bericht für August am 13. September 2023.Was erwarte der Markt heute von den NFP-Daten?- Private Gehaltsabrechnungen. Erwartet: 150.000. Vorherige: 172.000- Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3,5%. Bisher: 3,5%.- Wachstum der Löhne. Erwartet: 4,4% YoY. Bisher: 4,4% YoY- Die jüngsten Arbeitsmarktdaten seien enttäuschend gewesen.