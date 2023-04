Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der ADP-Beschäftigungsbericht für März, der um 14:15 Uhr veröffentlicht werden soll, ist einer von zwei wichtigen US-Daten, die heute veröffentlicht werden (ISM-Dienstleistungsindex um 16:00 Uhr), so die Experten von XTB.Die Marktreaktion auf die ADP-Veröffentlichung heute dürfte sich in Grenzen halten, da die Aufmerksamkeit vor allem auf den NFP-Bericht vom Freitag gerichtet sei. Die Märkte könnten jedoch reagieren, sollte man eine große Abweichung vom erwarteten Zuwachs von 200.000 sehen. Die Richtung der Marktreaktion werde davon abhängen, wie die Daten die Entscheidungen der FED beeinflussen würden. Ein positiver ADP-Bericht würde jedoch als positiv gewertet werden, da er andeuten würde, dass es noch keine Gründe für eine Änderung der Politik gebe. In diesem Fall würde der USD aufwerten und die Indices würden fallen. Andererseits könnte ein schwächer als erwartet ausgefallener Bericht eine bullische Reaktion bei den Indices und einen Rückschlag beim USD auslösen.Der NASDAQ (US100) ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) befinde sich in einer interessanten technischen Lage. Der Index habe kürzlich die obere Grenze der Overbalance-Struktur bei 13.160 Punkten durchbrochen und habe den höchsten Stand seit August 2022 erreicht. Den Bullen sei es jedoch nicht gelungen, die Bewegung nach dem Ausbruch fortzusetzen, sodass in dieser Woche ein kleiner Rückschlag zu beobachten sei. (Quelle: xStation5 von XTB) (05.04.2023/ac/a/m)