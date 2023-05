Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ-Future ist gestern nach oben aus der Seitwärtsrange der vergangenen Wochen ausgebrochen und hat dabei ein neues Jahreshoch markiert, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) baue heute die Wochenverluste aus und falle auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen. Das Währungspaar teste im W1 die horizontale Trendlinie bei 1,0929. Ausschlaggebend sei der Ausbruch aus der kurzfristigen Seitwärtsrange gewesen. Für mehrere Wochen habe der Kurs zwischen der Unterstützung bei 1,0973 und dem Widerstand bei 1,1033 festgesteckt. Sollte das Paar weiter fallen, könnte das Niveau bei 1,0759 getestet werden. Eine Verteidigung (1,0929) würde für einen neuen Test der Marke von 1,1033 sprechen.Der DAX-Future lege heute zu und kehre über die psychologische Barriere von 16.000 Punkten zurück. Der Rücksetzer dieser Woche sei als Kaufgelegenheit gesehen worden. In den vergangenen drei Wochen seien bereits immer wieder Käufer in den Markt gekommen, nachdem der Index zurückgefallen sei. Wichtig sei, dass der Aufwärtstrend bald durch höhere Hochs bestätigt werde. Unmittelbaren Widerstand gebe es bei 16.063 Punkten. Danach könnte das Rekordhoch in Angriff genommen werden. (11.05.2023/ac/a/m)