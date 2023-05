Ohne Zugang zu den neuesten Technologien und Chips, die in 5-nm- und 3-nm-Technologie hergestellt würden, werde es für China äußerst schwierig sein, im Bereich der KI-Entwicklung mit dem "Westen" zu konkurrieren. Aber der Markt interessiere sich nicht mehr für die Geopolitik.



Was man beobachte, sei wahrscheinlich nur die "erste Runde", und der letztendliche Gewinner des gesamten KI-Spiels sei noch nicht bekannt. Dennoch betrachte die Börse den Halbleitersektor als den offensichtlichsten Nutznießer der KI. Während Software oder Technologieplattformen möglicherweise "scheitern" und gegen die Konkurrenz verlieren könnten, scheine die Nachfrage nach Chips nahezu offensichtlich zu sein, wenn die globale Rechenleistung zunehmen solle.



Darüber hinaus hätten die größten Chip-Unternehmen einen Vorteil. Der Bau neuer präziser Industriefabriken und die Umleitung von Logistikversorgungsketten seien äußerst kostspielig und könnten wahrscheinlich Jahre dauern. Aus diesem Grund sei der Wettbewerb für Unternehmen wie NVIDIA, AMD, Intel und andere Giganten der Branche noch nicht einmal am Horizont sichtbar.



Genauso wie während des Klondike-Goldrauschs seien es diejenigen gewesen, die die sprichwörtlichen Spitzhacken und Schaufeln verkauft hätten, die das meiste Geld verdient hätten. Und so habe der Markt nun eine Chance für Chips gesehen. Schwäche im Gaming-Bereich, eine Verlangsamung im Cloud Computing und sogar das Risiko eines Konflikts in der Taiwan-Straße seien in den Hintergrund gerückt. Wo setze die Wall Street ihre größten Hoffnungen an?



Seit vielen Monaten sei NVIDIA der Liebling der Bullen. Die Märkte würden in dem Unternehmen den Hauptnutznießer einer steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Chips auf globaler Ebene sehen. Die Börse sei bereit, für die Aktien von NVIDIA "überzubezahlen", weil die zukünftigen Prognosen äußerst optimistisch aussehen würden. Das Unternehmen habe angegeben, dass es früh genug mit der Produktion für den KI-Sektor begonnen habe - bereits im August 2022.



Drei Monate vor der öffentlichen Veröffentlichung von ChatGPT 3 habe es sich darauf vorbereitet, die Marktnachfrage zu befriedigen. Das Unternehmen liefere hochleistungsfähige Grafikprozessoren (GPUs), die massiv in Rechenzentren eingesetzt würden. In seinen Kommentaren zu den Ergebnissen des ersten Quartals habe das Unternehmen eine Reihe von Geschäftsvorteilen genannt, habe die aktuelle Zeit als eine Rechenrevolution beschrieben und die "starke Nachfrage" nach Lösungen in KI-Anwendungen hervorgehoben.



Neben der Bewertung ihrer Aktien würden auch AMD, Intel und Arista Networks gewinnen, aber nicht nur sie - der Wind habe in die Segel fast aller Unternehmen eingesetzt, die von KI profitieren könnten. Der Wettbewerb zwischen den großen BigTech-Unternehmen wie Microsoft und Google, die sich gegenseitig bei der Perfektionierung von Sprachmodellen übertreffen würden, sowie die bahnbrechenden Fähigkeiten der generativen künstlichen Intelligenz würden auf einen echten Durchbruch sowohl in technologischer als auch in geschäftlicher Hinsicht hindeuten.



Man sollte jedoch beachten, dass die wirkliche Euphorie über KI bisher nur wenige Monate angehalten habe und der Markt launisch sein könne. Es sei möglich, dass die Stimmung je nach technologischen Innovationen und Meilensteinen "von Unternehmen zu Unternehmen" wechsele. Habe die NASDAQ das nächste revolutionäre Werkzeug, das mit dem Internet verglichen werde, erkannt? Es sei sehr wahrscheinlich.







