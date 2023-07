Der Index sei nach der Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeute, dass größere Unternehmen einen größeren Anteil der Investitionen erhalten würden. Aktuell würden sich die Gewinne auf einige wenige Top-Unternehmen konzentrieren, wodurch der Index unverhältnismäßig stark auf diese wenigen Schwergewichte ausgerichtet sei. Die fünf größten Unternehmen, darunter Microsoft (ISIN US5949181045 / WKN 870747), Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985), NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422), Amazon (ISIN US0231351067 / WKN 906866) und Meta Platforms (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX), würden mehr als 43% des Index ausmachen. Mit Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) und Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F) an Bord erhöhe sich der Anteil dieser sieben Unternehmen sogar auf über 55%. Diese Konzentration habe eine Rebalancierung erforderlich gemacht, die nun das dritte Mal in der Geschichte des Index durchgeführt werde.



Während bei den Top-Tech-Titel der Anteil reduziert werde, sollte sich bei Aktien wie Starbucks (ISIN US8552441094 / WKN 884437), Mondelez (ISIN US6092071058 / WKN A1J4U0), Booking (ISIN US09857L1089 / WKN A2JEXP), Gilead Sciences, (ISIN US3755581036 / WKN 885823), Intuitive Surgical (ISIN US46120E6023 / WKN 888024) und Analog Devices (ISIN US0326541051 / WKN 862485) die Konzentration erhöhen. Das werde diese Titel wieder mehr in den Fokus rücken.



Die bevorstehende Neugewichtung werde sich auf viele Investoren auswirken, da der NASDAQ 100 bei Anlegern beliebt sei. Die Anpassung der Gewichtung könnte zwar kurzfristige Volatilität für die betroffenen Aktien bedeuten, aber Anleger sollten auch ihre Portfolios überdenken, um zu sehen, wie diese jetzt positioniert seien.



Empfehlenswert sei, die Gewichtung der Top-Tech-Aktien zu reduzieren, um die Abhängigkeit vom Technologiesektor zu verringern. Dies sei vor allem dann wichtig, wenn das Portfolio zu stark in bestimmten Bereichen konzentriert sei. Da auch der S&P 500 nach der Marktkapitalisierung gewichtet sei und die beiden Indexe oft von denselben Anlegern gehalten würden, bestehe die Gefahr einer Überkonzentration, die möglicherweise nicht erkannt werde. (21.07.2023/ac/a/m)







Der NASDAQ 100 Index ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) hat in diesem Jahr eine bemerkenswerte Performance gezeigt, mit einem Anstieg von über 42%, weit über den 17% des S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0), der als üblicher Maßstab für den Aktienmarkt gilt, so Roman Przibylla, Börsenexperte bei CAT Financial Products.Doch mit diesem starken Aufschwung seien auch Herausforderungen verbunden, die NASDAQ dazu veranlasst hätten, eine "Special Rebalance" für den NASDAQ 100 Index anzukündigen.