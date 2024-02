Aus charttechnischer Perspektive sei die Drehung wichtig gewesen, da der Index mit dem Bruch des Verlaufstiefs vom 13. Februar ein Top im H4-Chart ausgebildet habe und damit auch ein Verkaufssignal generiert habe. Doch der starke Aufwärtsimpuls, ausgehend von einer bedeutenden Unterstützungszone, spreche dafür, dass die Konsolidierung im NASDAQ beendet sei und der Index auf neue Rekordstände klettern könne.



Der NASDAQ 100 habe sich zuletzt deutlich schwächer als die anderen US-Indices präsentiert, was vor allem an der Korrektur einiger KI-Aktien im Vorfeld der NVIDIA-Zahlen gelegen habe. Durch den impulsiven Rebound habe sich das Chartbild im NASDAQ 100 jedoch wieder deutlich aufgehellt.



Es habe die Gefahr bestanden, dass eine Aufwärtsbewegung (5er Impuls) abgeschlossen worden sei und es zu einer ausgeprägten Korrektur bis mindestens 17.200 Zähler komme. Den Bullen sei es hingegen gelungen, die Korrektur bereits am 38,2% Retracement des 5er Impulses bei 17.438 Punkten zu stoppen und die EMA200 zu verteidigen. Damit könnte eine ABC-Bewegung abgeschlossen sein, die ihr erstes Ziel an der 127,2% Extension bei 17.387 Punkten habe.



Für die Bullen gehe es im nächsten Schritt darum, das Top im H4-Chart zu negieren. Dafür müsse der NASDAQ das Hoch bei 18.025 Punkten überschreiten. In diesem Fall steige die Wahrscheinlichkeit neuer Rekorde. Solange dies nicht geschehe, bleibe ein Restrisiko, dass es doch nochmal tiefer gehe. Ungeachtet dessen sollten sich Händler nach dem starken Impuls im Nachgang der Nvidia-Quartalszahlen auf Rücksetzer einstellen. (22.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen drehte sich gefühlt alles nur noch um ein Thema: den Quartalsbericht von NVIDIA , so die Experten von XTB.Das Potenzial für eine Enttäuschung sei groß angesichts der heiß gelaufenen Rally der Aktie und der extrem hohen Erwartungshaltung an den Chiphersteller gewesen. Doch NVIDIA habe Anleger und Märkte jubeln lassen. Das Unternehmen habe die hochgesteckten Erwartungen für Umsatz und Gewinn übertroffen und zudem den Ausblick für das laufende Quartal erhöht. NASDAQ 100 lägen aktuell deutlich im Plus. Nach der jüngsten Konsolidierung habe der Technologieindex wieder die Flucht nach oben angetreten.