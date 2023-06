Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Zwischenkorrektur an der Wall Street begann Mitte Juni und kam fast mit Ankündigung, berichten die Experten von LYNX Broker.



Bereits am 15. Juni habe Marktexperte Achim Mautz schon über eine mögliche drei bis fünf Prozent Korrektur in den US-Indizes gesprochen. Angekommen an der 20-Tage-Linie sei es im gestrigen Handel zur ersten wirklich starken Gegenreaktion gekommen. Noch sei der NASDAQ-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) nicht über den Berg, aber es sehe ganz danach aus, als ob die Bullen von hier aus die nächste Rallye starten wollten. Der Trend befinde sich weiterhin in einer bullischen Gesamtlage und die stark überkaufte Gesamtsituation sei in den letzten beiden Wochen recht gut abgebaut worden.



Die Frage sei nun: Wann gäbe es hier wieder klare Kaufsignale? Für Mautz sei die Sache klar, wie er in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibt. "Hierzu müsste der Index lediglich über das Hoch der letzten beiden Handelstage hüpfen. Danach sollte sich die Rallye dynamisch weiterentwickeln und für neue Hochs sorgen. Was danach aber nicht passieren darf ist, dass das Tief der Woche und somit die 20-Tage-Linie in Folge verletzt wird. Dies wäre als Fehlsignal zu deuten, was in Folge eine Korrektur bis hin zur 50-Tage-Linie auslösen könnte. Bei Einstiegen kann es daher sinnvoll sein, Positionen mit Stop-Orders abzusichern um mögliche Verluste zu begrenzen." (28.06.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Nasdaq 100



