In den nächsten Wochen werde der NASDAQ den Marktbären, die nach einem euphorischen zweiten Quartal äußerst aktiv geworden seien, viel zu beweisen haben - die Sorgen um die Dynamik des US-Technologiesektors seien durch steigende Renditen und einen starken Dollar verstärkt worden. Habe der Markt die Aussichten auf einen neuen KI-getriebenen Tech-Bullenmarkt sehr schnell und vollständig "abgewertet"? Die Anleger könnten in den kommenden Wochen mit weiteren Antworten rechnen.



Heute seien die Bullen nicht nur durch sinkende Renditen und steigende Erwartungen einer Zinspause der US-Notenbank im November nach den gestrigen Erklärungen der FED-Mitglieder unterstützt worden, sondern auch durch Nachrichten über ein breiteres Konjunkturprogramm, das in China umgesetzt werden solle. Der Internationale Währungsfonds habe seine Prognose für das US-BIP auf 2,1% im Jahr 2023 und 1,5% im Jahr 2024 angehoben und dabei auf sich verbessernde Unternehmensinvestitionen und einen weiterhin wachsenden Konsum verwiesen.



Ein Blick auf die Grafik der NASDAQ 100-Kontrakte zeige, dass es den Bullen gelungen sei, den psychologischen Widerstand bei 15.000 Punkten und die Widerstandszone bei 15.100 Punkten dauerhaft zu überwinden. Ein Ausbruch darüber könnte auf eine wachsende Chance für einen Test der 15.500-Punkte-Marke hindeuten, wo man potenziell weitere bedeutende Niveaus sehe, die durch vorherige Kursreaktionen festgelegt worden seien.



Bezeichnenderweise habe beim US100 in den vergangenen Sitzungen eindeutig das Volumen der Käufer überwogen, das auch angesichts der Korrektur nach dem Wochenende, die durch den Anstieg der Ölpreise und die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten bedingt gewesen sei, im Wesentlichen unverändert geblieben sei. Ein Durchbruch der 15.500 USD-Marke könnte den NASDAQ bis auf 16.000 Punkte ansteigen lassen - dazu wäre eine erfolgreiche Gewinnsaison an der Wall Street erforderlich. (10.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl der Makrokalender für heute sehr bescheiden ist - abgesehen von den US-Großhandelsaktien (16:00 Uhr) werden keine bedeutenden Daten veröffentlicht - könnte der NASDAQ-Index eine höhere Volatilität verzeichnen, was auf die Aussagen der drei FED-Mitglieder, die heute sprechen werden (15:00 Uhr - Perli, 15:30 Uhr - Bostic, 19:30 Uhr - Waller, 21:00 Uhr - Kashkari), und eine allgemeine Verbesserung der globalen Marktstimmung zurückzuführen ist, so die Experten von XTB.Darüber hinaus würden in dieser Woche US-Unternehmen (vor allem aus dem Finanzsektor - Wells Fargo oder BlackRock ) ihre Geschäftsergebnisse veröffentlichen. Obwohl sie nicht im NASDAQ 100 enthalten seien, könnte der Index auch auf potenziell stärkere Reaktionen des S&P 500 reagieren.