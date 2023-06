Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) verzeichnete signifikante Gewinne und erreichte den höchsten Stand seit 14 Monaten, so die Experten von XTB.



Dieser Anstieg werde hauptsächlich durch die Aufregung rund um die KI-Technologie angetrieben, die durch Spekulationen weiter befeuert werde, dass die Federal Reserve sich dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus nähere. Obwohl der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, ausdrücklich erklärt habe, dass dies lediglich eine "hawkishe Pause" sei, würden Investoren die Situation offenbar anders interpretieren und die erhöhten Prognosen der FED in Frage stellen. KI-Unternehmen würden außergewöhnliche Renditen verzeichnen, gestützt durch höhere Analystenempfehlungen in Bezug auf ihre Bewertungen. Die gestrigen signifikanten Gewinne seien von großen Technologieunternehmen wie Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) (+3,2%), Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) (+3,10%) und Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD, NASDAQ-Symbol: ADSK) (+3,70%) angeführt worden. (16.06.2023/ac/a/m)



