Das Währungspaar EUR/USD setze die Korrektur für eine dritte Woche in Folge fort und teste die Unterstützung bei 1,0759. Die dort zu findende horizontale Trendlinie habe zwischen dem 15. und 27. März als Anlaufstelle gedient. Die Käufer hätten sich letztendlich durchgesetzt und den Kurs vor drei Wochen fast bis 1,1100 gedrückt. An dieser wichtigen Marke könnte sich entscheiden, ob das Paar weiter falle oder ein Erholungsversuch gestartet werde. Die psychologische 1,07er Marke wäre die nächste Unterstützung. Das Zwischentief bei 1,0848 stelle wiederum den nächsten Widerstand dar. Der langfristige Aufwärtstrend sei noch intakt.



Der DAX-Future habe heute im vorbörslichen Handel bei 16.304 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Der Durchbruch sei nicht nachhaltig, da der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) kurze Zeit später wieder leicht zurückgefallen sei. Das ändere jedoch nichts an der langfristig aufwärts gerichteten Trendrichtung, sodass bald ein zweiter Test drin sein könnte. Im Falle einer stärkeren Gegenbewegung wäre das gestrige Ausbruchsniveau bei 16.125 Punkten als erste Anlaufstelle zu nennen. Oftmals komme es nach einem Bruch zu einem Retest, so wie beispielsweise Anfang April.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien aus dem Tech-Sektor outperformen in dieser Woche, so die Experten von XTB.Der NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) habe gestern das August-Hoch durchbrochen und dabei den höchsten Stand seit 13 Monaten erreicht. Der technologielastige Aktienindex steige seit vier Handelstagen in Folge, wobei die Aufwärtsbewegung gestern deutlich an Dynamik gewonnen habe. Optimistische Meldungen von NVIDIA und nachlassende Sorgen über die US-Schuldenkrise hätten für Auftrieb gesorgt. Im heutigen vorbörslichen Handel werde die Rally gestoppt - Anleger seien nach den starken Kursanstiegen und vor dem Wochenende vorsichtiger geworden. Die für 17:00 Uhr geplante Rede des FED-Chefs Jerome Powell könnte am Nachmittag nochmals für Volatilität sorgen.