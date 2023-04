Berlin (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn des Jahres sah es für den NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) so aus, als ob man sich auf gute Zeiten freuen könnte, so Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Analysten hätten die Aussichten deutlich angehoben und die danach folgende Rally sei überaus beeindruckend gewesen. Doch in den letzten Wochen habe zwar die Ebene bei rund 12.900 Punkten gehalten werden können, allerdings sei das Momentum bei vielen führenden Aktien regelrecht weggebrochen. Die Frage sei gewesen, ob die nun laufenden Quartalsergebnisse den nächsten größeren Schub nach oben bringen könnten. Doch die Bären scheinen hier etwas dagegen zu haben und im gestrigen Handel sei der so wichtige Support nach unten gebrochen worden. Dies sei ein klares Warnsignal und der Trend sei schlagartig von bullisch auf neutral zurückgegangen. Drohe hier noch der Absturz?"Nach Börsenschluss gab es von den Schwergewichten Microsoft und Alphabet die heiß ersehnten Quartalsergebnisse. Besonders der Softwaregigant Microsoft konnte überzeugen und ging mit einem Plus von über 8% regelrecht durch die Decke. Dies sollte der Nasdaq zumindest heute für den Start etwas Unterstützung bringen. Dennoch ist eines klar: Die Bullen müssen die gestrige Kerze unverzüglich negieren, da ansonsten eine Verkaufswelle droht. Selbst ein Abschlag von 10% oder mehr könnte in Folge möglich sein", fasse Mautz zusammen. Er bewerte den NASDAQ daher vorerst noch neutral. (26.04.2023/ac/a/m)