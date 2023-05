Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den klaren Gewinnen der Vorwochen korrigierten in der vergangenen Woche viele Aktienmärkte ein wenig, so die Analysten der DekaBank.Klare Ausnahme sei der NASDAQ 100 gewesen, der weiterhin von der Euphorie um künstliche Intelligenz profitiere. Diese Entwicklung sei durch bärenstarke Zahlen von NVIDIA weiter befeuert worden. Sofern die am Wochenende erfolgte Einigung im US-Schuldenstreit in den kommenden Tagen politisch noch erfolgreich zu einem glücklichen Ende gebracht werde, würden vonseiten der Wirtschaftsdaten in Euroland vor allem die Inflationszahlen mit Spannung erwartet. In den USA würden der ISM-Index für die Industrie sowie der Arbeitsmarktbericht die Erwartungen beeinflussen, ob die US-Notenbank ggf. im Juni oder Juli nochmals die Leitzinsen anhebe. (30.05.2023/ac/a/m)