Schwache Ausblicke und vorsichtige Aussagen der Konzerne würden wieder für Verunsicherung bei den Anlegern sorgen. Zudem seien die Mega-Caps im NASDAQ 100 sehr hoch gewichtet und würden damit selbst bereits einen großen Teil zum Verlust beitragen. Nachdem selbst Microsoft und Alphabet den Kostendruck zunehmend zu spüren bekommen würden, könnte dies auch für weitere Konzerne in der laufenden Berichtssaison gelten.



Die schwachen Ausblicke würden damit den jüngsten Aufwärtstrend überlagern. Die Hoffnung auf weniger stark steigende Zinsen und zuvor starke Quartalsberichte hätten an der Wall Street auf breiter Front für steigende Kurse gesorgt. Spannend werde nun gerade mit Hinblick auf die Tech-Aktien, wie die Zahlen der weiteren GAFAM-Konzerne aussehen würden. Am heutigen Mittwoch öffne Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) nach Börsenschluss seine Bücher, am Donnerstag würden dann Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) folgen.



Die erneuten Verluste bei den Tech-Aktien zeige, wie angespannt die Gemengelage bleibe. Schwache Zahlen würden angesichts der Inflation und der Rezessionssorgen für kräftige Abverkäufe sorgen. Würden Meta, Amazon und Apple allerdings positiv überraschen, könne es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. DER AKTIONÄR werde über die Zahlen berichten. (26.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der Erholungsrally der vergangenen Tage eröffnet der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) am Mittwoch tief im roten Bereich, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Dagegen notiere der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit vielen Industriewerten im Plus. Hintergrund seien die schwachen Quartalszahlen der Tech-Riesen Microsoft und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F) sowie des Chipherstellers Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654).