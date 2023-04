- Alphabet - Dienstag, nach Börsenschluss

- Microsoft - Dienstag, nach Börsenschluss

- Meta Platforms - Mittwoch, nach Börsenschluss

- Amazon - Donnerstag, nach Börsenschluss



Ein Blick auf den NASDAQ-Future (US100) im H1-Chart zeige, dass der Index seit einiger Zeit in einem Dreiecksmuster gehandelt werde, dessen untere Grenze bei 13.000 Punkten liege. Es handele sich um ein Fortsetzungsmuster. Im Falle eines Ausbruchs unter 13.000 Punkte deute das potenzielle Kursziel auf einen Rückgang um etwa 350 Punkte bis in den Bereich von 12.650 Punkten hin.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche stehen viele interessante Veröffentlichungen an, vor allem in der zweiten Hälfte der Woche, so die Experten von XTB.Den Anlegern würden die BIP-Daten für das erste Quartal aus den Vereinigten Staaten und Deutschland sowie die Entscheidung der Bank of Japan und die VPI-Daten für April aus Europa angeboten. Aktienhändler würden ebenfalls eine Menge Informationen zu verdauen haben, da die Berichtssaison an der Wall Street in vollem Gange sei. Der technologielastige NASDAQ (US100) ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) könnte diese Woche in Bewegung geraten, da vier US-Mega-Tech-Unternehmen ihre Zahlen veröffentlichen würden: