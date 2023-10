Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Verträge, die auf dem Technologieindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) basieren, setzen die dynamischen Rückgänge der frühen europäischen Handelssitzung fort und erreichen mit ihrem Kursniveau nun einen entscheidenden Wendepunkt, nämlich den 200-Tage-exponentiellen Gleitenden Durchschnitt, so die Experten von XTB.Der NASDAQ 100 sei bereits um mehr als 10% seit seinen jüngsten Höchstständen, die in der zweiten Jahreshälfte 2023 verzeichnet worden seien, gefallen, was als technische Korrektur angesehen werde. Es sei jedoch erwähnenswert, dass in den letzten Sitzungen erhöhte Handelsvolumina aufgetreten seien, was auf verstärktes Kapital im Markt hindeuten könnte.Derzeit sei die Schlüsselzone, auf die zu achten sei, der zuvor erwähnte 200-Tage-Gleitende Durchschnitt. Wenn der Index diese Zone nach unten durchbreche, könnten die nächsten möglichen Verteidigungszonen nur noch die psychologischen Niveaus von 14.000 Punkten sein. Andererseits könnte ein nach oben gerichteter Ausbruch die Käuferseite ermutigen, die Zone von 14.700 Punkten zu testen. (26.10.2023/ac/a/m)