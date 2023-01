Die Energiepreise würden sinken



Ein Blick auf die Energiepreise zeige natürlich, dass diese im Dezember deutlich gesunken seien. Dies bedeute, dass der Beitrag der Energiepreise von derzeit 1 Prozentpunkt wahrscheinlich weiter sinken werde. Mitte 2022 habe er noch bei über 2 Prozentpunkten gelegen.

Die Kraftstoffpreise seien zurückgegangen und seien niedriger als vor einem Jahr gewesen. Die Gaspreise seien deutlich höher gewesen, aber dies beziehe sich nur auf die Marktpreise, nicht auf die Verbraucherpreise. Gleichzeitig sollte man bedenken, dass die Gaspreise seit dem Höchststand deutlich gesunken seien.



Auch auf dem Lebensmittelmarkt sei ein Abwärtstrend zu erkennen. Ein Rückgang der Düngemittelpreise deute darauf hin, dass die Lebensmittelpreise in den kommenden Monaten noch schneller sinken könnten.



Autos und Mieten entscheidend für die Kerninflation



Was die Kerninflation betreffe, so würden Autos und Mieten die wichtigsten Komponenten sein. Die Autopreise seien in letzter Zeit gesunken, aber im Dezember habe es einen Aufschwung gegeben. Natürlich dürften sich frühere Preissenkungen auch auf den Verbraucherpreisindex auswirken, der in der Regel mit einer Verzögerung reagiere. Was die Mieten betreffe, so würden die verzögerten Inflationsdaten weiterhin steigende Preise anzeigen, doch zeitnähere Marktdaten würden Anzeichen eines langsameren Preiswachstums erkennen lassen.



Wie werde der NASDAQ 100 reagieren?



Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei im Jahr 2022 einer der am meisten überverkauften großen Indices. gewesen Der jüngste Rückgang der Anleiherenditen habe den Nasdaq nicht stützen können, wie es beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) der Fall gewesen sei. Die FED werde in erster Linie auf die Daten zur Kerninflation schauen, um Hinweise auf den Umfang einer Zinserhöhung auf der Februar-Sitzung zu erhalten. Der Markt rechne derzeit mit einer geringen Chance auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, und die jüngsten Kommentare von Bostic und Daly gezeigt hätten, dass die heutigen Daten entscheidend sein würden. Sollte sich die Gesamtinflation auf 6,3% oder mehr im Jahresvergleich verlangsamen, könnte dies zu einer Euphorie an den Märkten führen. Sollten hingegen die Autopreise und die Mieten im Dezember einen erheblichen Beitrag zur Inflation leisten, könnte die FED Gründe haben, die Zinsen um 50 Basispunkte anzuheben. In einem solchen Szenario könnte der NASDAQ 100 seine jüngsten Gewinne abbauen und der USD wieder aufwerten.



NASDAQ 100: Sollte sich die US-Inflation deutlich stärker abschwächen als erwartet, könnte der Index über 11.600 Punkte ausbrechen. Sollte die Kerninflation hingegen positiv überraschen, würde die Chance auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte steigen, und der NASDAQ 100 könnte sich in Richtung 11.300 Punkte zurückziehen. (12.01.2023/ac/a/m)







