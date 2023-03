Die heutige NFP-Veröffentlichung sei eine der beiden US-Schlüsseldaten für die FED, die noch vor der Entscheidung am 22. März 2023 veröffentlicht werden müssten. Die zweite sei der US-Verbraucherpreisindex für Februar, der am Dienstag nächster Woche um 14:30 Uhr veröffentlicht werden solle.



Was den US-Arbeitsmarkt betreffe, so bleibe er stark. Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, die weiterhin unter 200.000 lägen, sowie die ISM-Beschäftigungsindices würden dies belegen. Darüber hinaus würden die JOLTS-Daten weiterhin auf eine Fülle offener Stellen hindeuten. Powell sei bei den jüngsten Anhörungen im Kongress vorgeworfen worden, dass er einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auslösen könnte, da er versuche, die Inflation in den Griff zu bekommen. Powell sehe jedoch eine Chance, die Inflation zu senken und gleichzeitig die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Andererseits zeige ein Blick auf die Details des Challenger-Berichts, dass die geplanten Entlassungen zunehmen würden.

Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung bleibe niedrig, was auf einen starken Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten hindeute. Andererseits zeige der Challenger-Bericht, dass die Zahl der angekündigten Stellenstreichungen zunehme.



NASDAQ 100



Der Markt sehe eine Chance für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der FOMC-Sitzung im März. Nach Meinung der Experten von XTB bestehe die Chance für einen solchen Schritt, wenn der NFP-Bericht erneut mit einem so starken Ergebnis überrasche, wie es im Januar der Fall gewesen sei. Auch die für nächste Woche angesetzten Inflationsdaten müssten wahrscheinlich weniger stark steigen oder fallen als vom Markt erwartet. Sollten die NFP- und CPI-Daten moderat ausfallen und der SVB-Fall sich nicht als "schwarzer Schwan" erweisen, könnte das FOMC in weniger als zwei Wochen eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen.



Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) werde versuchen, das 23,6%-Retracement zu verteidigen und wieder über 12.000 Punkte zu steigen. Gelinge dies nicht, könnte der Index bis auf 11.600-11.700 Punkte fallen, was dazu beitragen würde, die Divergenz zu den Anleihepreisen (TNOTE) zu schließen.







Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf die Probleme des US-Bankensektors, nachdem die Aktien von SVB Financial (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) um 60% eingebrochen sind und die Aktien anderer US-Banken in der Folge verkauft wurden, so die Experten von XTB.Während dies zweifellos das wichtigste Thema des Tages, wenn nicht sogar der Woche oder des Monats sei, könnten die Anleger ein anderes wichtiges Ereignis vergessen - die Veröffentlichung der US-NFP-Daten für Februar, die heute um 14:30 Uhr anstehe. Was erwarte der Markt von der heutigen Veröffentlichung?14:30 Uhr: USA, NFP-Bericht für Februar.- Lohnwachstum. Erwartung: 4,7% / Vorwert: 4,4% (im Jahresvergleich)- Arbeitslosenquote. Erwartung: 3,4% / Vorwert: 3,4%