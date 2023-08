Paris (www.aktiencheck.de) - Sah der bisherige Verlauf im August beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Minus von etwa 1.200 Punkten nach einem klassischen Sommerloch aus, startete das US-Technologiebarometer am Freitag vergangener Woche die Wende, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Warten auf weitere ZinsimpulseImpulse für den weiteren Verlauf des NASDAQ 100 würden sich die Tech-Anleger auch vom Treffen der wichtigsten Notenbankchefs in Jackson Hole erhoffen. Insbesondere von der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am heutigen Freitag würden sie sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Währungshüter wünschen, nachdem die Protokolle der letzten FED-Sitzung die Erwartung einer baldigen Zinspause gedämpft hätten. Aktuell setze das Gros der Marktteilnehmer auf gleichbleibende Zinsen im September. Entsprechend positiv wäre die Reaktion des NASDAQ 100, wenn FED-Chef Powell - zumindest mittelfristig - eine lockerere Geldpolitik andeuten würde. Da Wachstumstitel vor allem von der Fantasie hoher Gewinne in der Zukunft getragen würden, seien die künftigen Einnahmen bei tieferen Diskontierungszinsen in der Gegenwart nämlich mehr wert und würden so eine höhere Bewertung rechtfertigen. (25.08.2023/ac/a/m)