EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) setze seinen gestrigen Rückgang fort und falle unter die wichtige Marke von 1,09. Gestern habe das Währungspaar vor dem langfristigen Widerstand bei 1,1033 umgedreht. Der Ausbruch über das Hoch vom Mittwoch bei 1,0990 habe sich als Fehlausbruch erwiesen. Im W1-Chart werde das Zwischentief von Anfang April bei 1,0942 bereits zum zweiten Mal in Folge respektiert. Die nächste Unterstützungsebene liege erst wieder bei 1,0787, dem vorherigen Ausbruchsniveau. Um das kurzfristige Chartbild aufzuhellen, müsste die Hürde bei 1,0942 nachhaltig überwunden werden. In diesem Fall könnte das Paar wieder in Richtung 1,1033 steigen.



Der DAX-Future (ISIN: DE0008469594, WKN: 846959) setze heute seinen Rückgang fort und stehe unter Druck. Der deutsche Leitindex teste das Wochentief bei 15.939 Punkten, doch eine Verteidigung auf diesem Niveau zeichne sich ab. Um das kurzfristige Vertrauen wiederherzustellen, wäre ein Anstieg über 16.135 Punkte erforderlich. Dies würde den Markt stärken und positive Impulse geben. Der mittel- und langfristige Aufwärtstrend des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibe bestehen, was langfristig auf Kursanstiege hindeute. Es bestehe jedoch die Möglichkeit einer stärkeren Korrektur, wenn die Zone zwischen 15.816 und 15.981 Punkten durchbrochen werde. (23.06.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Tech-Index aus den USA kämpft in dieser Woche um eine Erholung, so die Experten von XTB.Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe gestern einen Rückgang verzeichnet und ein neues Wochentief unter 15.000 Punkten erreicht. Im Nachmittagsverlauf habe er sich jedoch fast bis zum Hoch vom März 2022 bei 15.268 Punkten erholt. Dieser langfristige Widerstand sei vor einer Woche durchbrochen, aber bereits am folgenden Montag wieder unterschritten worden. Eine Rückkehr über 15.268 Punkte könnte bedeuten, dass die Rally wieder aufgenommen werde. Schwächesignale würden hingegen auf eine mögliche stärkere Korrektur hindeuten. Die nächste Unterstützung im W1-Chart finde sich bei 14.694 Punkten.