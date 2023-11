Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices an der Wall Street starteten positiv in die neue Woche, wobei alle wichtigen US-Benchmarks am Montag höher notierten, so die Experten von XTB. WKN A0AE1X ) um über 1% zugelegt hätten. Die Zuwächse seien durch die solide Performance von Microsoft und NVIDIA begünstigt worden, die den gestrigen Handel auf neuen Rekordhöhen beendet hätten.Die Nachricht, dass Sam Altman von OpenAI zu Microsoft wechsele, habe die Aktien des Unternehmens in die Höhe getrieben, während die Gewinne bei NVIDIA mit einer möglichen Positionierung für einen weiteren starken Ergebnisbericht erklärt werden könnten. NVIDIA werde heute nach Börsenschluss an der Wall Street seine Quartalsergebnisse veröffentlichen.Ein Blick auf das US100-Tageschart zeige, dass der Index gestern über die Widerstandszone von 16.000 Punkten gesprungen sei. Der Index notiere nun über 13% über den Tiefstständen von Ende Oktober. Obwohl die jüngsten Kursgewinne sehr schnell und steil gewesen seien, müsse der US100-Index noch die gesamte Bandbreite eines Ausbruchs aus dem Abwärtstrendkanal realisieren. Dazu wäre ein Anstieg auf 16.320 Punkte erforderlich, was etwa 1,5% über dem aktuellen Marktpreis liege. Zu beachten sei, dass die Allzeithochs des Index nur knapp darüber, im Bereich von 16.500-16.600 Punkten, zu finden seien. (21.11.2023/ac/a/m)