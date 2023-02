Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aufgrund des Spurts über die Widerstandszone aus dem Anfang vergangenen Jahres etablierten Abwärtstrend (akt. bei 11.478 Punkten) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.592 Punkten) hatten wir zuletzt beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) eine mögliche Bodenbildung diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit gestern sei das Technologiebarometer in diesem Zusammenhang wieder einen ganz entscheidenden Schritt weiter, denn der Sprung über das Dezember-Hoch bei 12.166 Punkten vervollständige die untere Umkehr endgültig. Aus der Höhe der beschriebenen Trendwende ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 1.700 Punkten bzw. ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 13.700 Punkten. Letzteres harmoniere interessanterweise bestens mit dem Hoch vom Sommer vergangenen Jahres (13.721 Punkte). Rückenwind komme unverändert von Seiten des MACD. Den Trendfolger hätten die Analysten zudem für eine objektive, statistische (Marktbreite-)Auswertung herangezogen. Im Wochenbereich würden inzwischen 77 von 100 Einzelwerten aus dem NASDAQ 100 über ein MACD-Kaufsignal verfügen. Unter Money Management-Gesichtspunkten biete sich entweder die Nackenzone des o. g. Doppelbodens bei gut 12.000 Punkten oder aber die langfristige Glättung der letzten 200 Wochen als Absicherung an. (03.02.2023/ac/a/m)

