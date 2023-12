Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Kursplus von über 40% war 2023 für den technologielastigen NASDAQ 100® ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) (bisher) ein absoluter Bilderbuchjahrgang, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Von der Performance her würden die vergangenen zwölf Monate dabei in einer Liga mit herausragenden Aktienjahren wie 2020, 2009, 2003 oder z. B. 1995/96 spielen. Bekanntermaßen laute eine Kernthese der Technischen Analyse "Stärke zieht weitere Stärke nach sich". Sei die starke 2023-Performance also ein gutes Zeichen für das neue Jahr? In der Rückspiegelbetrachtung seit 1985 laute die Botschaft: "Eindeutig ja!" Insgesamt neun Mal sei dem NASDAQ 100® ein Kursplus von mehr als 40% gelungen. In acht Fällen habe das Folgejahr weitere Anschlussgewinne gebracht, was einer Trefferquote von fast 89% entspreche. Im Mittel könne das Technologiebarometer dabei um weitere 26% zulegen. Abseits dieser statistischen Auswertung liefere auch hier der Jahreschart eine erste wichtige Orientierungshilfe: Trotz der herausragenden Wertentwicklung stelle 2023 ein "inside year" dar. Ein Anstieg über die historischen Hochs bei 16.514/16.765 Punkten würde diesen Innenstab nach oben auflösen. Auf Wochenbasis habe das Technologiebarometer zuletzt zudem die vorangegangene Toppbildung negiert. (08.12.2023/ac/a/m)