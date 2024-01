Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzen Phase des Durchatmens konnten die amerikanischen Technologietitel jüngst das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 16.765 Punkten hinter sich lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das neue Rekordlevel habe der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in der Folge bis auf 17.665 Punkte ausgebaut. Gerade in den USA werde häufig die fehlende Marktbreite kritisiert, was letztlich in der Entstehung des Begriffs der "Glorreichen 7" gegipfelt habe. Für den Techniker sei die Analyse der Marktbreite ein echtes Heimspiel. Deshalb hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die aktuelle Situation bei den US-Techwerten genauer untersucht. 83% aller NASDAQ 100-Titel würden derzeit über eine Relative Stärke von über 1 verfügen. Der Mittelwert aller RS-Kennziffern betrage 1,0976. 69% aller Indexmitglieder würden zudem weniger als 10%-Abstand zu ihren jeweiligen Jahreshochs aufweisen, welche regelmäßig gleichbedeutend mit den entsprechenden Allzeithochs seien. Knapp die Hälfte (49%) würden sogar über einen geringeren Abstand als 5% zum Jahreshoch verfügen. In der Summe seien das sehr solide Zahlen, sodass die Marktbreite insgesamt besser als ihr Ruf sei. Dennoch gelte es, die alten Ausbruchsmarken bei 16.700 Punkten in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. (30.01.2024/ac/a/m)

