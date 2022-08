Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Hilfe der Technischen Analyse können Anleger schnell eine Vielzahl von Aktien untersuchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das sei einer der ganz entscheidenden Vorteile unserer Analysemethode, denn auf dieser Basis könne die grundsätzliche Marktverfassung bewertet werden: Handele es sich um eine gute Börsenphase oder eher um eine herausfordernde Periode, in der der Wind auch mal von vorne komme. Letzteres sei im bisherigen Jahresverlauf 2022 gegeben gewesen, doch in den letzten Tagen hätten die Analysten auf Einzeltitelebene regelmäßig von MACD-Kaufsignalen auf historisch niedrigem Niveau berichten können. Die Kombination dieser beiden Betrachtungswinkel habe sie zu folgender Auswertung inspiriert: Sie hätten untersucht wie viele Einzelwerte aus dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) derzeit auf Wochenbasis ein MACD-Kaufsignal aufweisen würden. Die starke Juli-Performance (+13%) - übrigens die beste Monatsentwicklung seit April 2020 - sorge hier für einen echten Knalleffekt, denn mittlerweile habe der Trendfolger bei 80% aller NASDAQ 100-Mitglieder für ein positives Schnittmuster gesorgt. Das äquivalente Signal liege übrigens auch beim Mutterindex selbst vor. Die Marktbreite habe sich in den letzten Wochen somit gleichermaßen spürbar wie nachhaltig verbessert. (05.08.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Nasdaq 100



