Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Bruch der Haltemarken bei rund 11.000 Punkten erwies sich bei den US-Technologietiteln zuletzt als temporäres Phänomen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Interessant sei, dass diese negative Weichenstellung beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) keinen zusätzlichen Abgabedruck mehr nach sich gezogen habe. In der Vergangenheit sei das oftmals der ideale Nährboden für eine technische Reaktion gewesen. Im konkreten Fall des NASDAQ 100 werde eine Gegenbewegung durch die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.348 Punkten) begünstigt. Am wichtigsten sei aber die Bodenbildung der letzten Wochen, die ein Anschlusspotenzial von rund 1.000 Punkten bereithalte. Gleichzeitig habe sich die Indikatorenlage deutlich verbessert. So sei dem MACD gerade ein neues Einstiegssignal gelungen. Zuvor habe der Trendfolger bereits eine positive Divergenz ausgeprägt. Gleiches gelte für den RSI. Die dadurch entstehende Diskrepanz zwischen Indikator- und eigentlichem Chartverlauf unterstütze ebenfalls eine Aufwärtsreaktion. Das Tief vom März 2021 bei 12.208 Punkten definiere die nächste Hürde, ehe der seit Jahresbeginn bestehende Abwärtstrend (akt. bei 12.326 Punkten) wieder auf die Agenda rücke. Die o. g. langfristige Glättung der letzten 200 Wochen biete sich indes als Absicherung auf der Unterseite an. (16.11.2022/ac/a/m)

