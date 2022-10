Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Technologietitel im Hochsommer am Abwärtstrend seit Januar (akt. bei 12.732 Punkten) scheiterten, folgte mit dem Unterschreiten der runden 12.000er Marke vor einigen Wochen das nächste Ausstiegssignal; ein ähnlich neuralgisches Chartlevel steht derzeit beim NASDAQ 100® (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) erneut zur Disposition, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gemeint sei die Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.222 Punkten) und den verschiedenen Tiefs der letzten beiden Jahre bei rund 11.000 Punkten. Der verpuffte Erholungsversuch der abgelaufenen Woche - abzulesen an dem markanten Docht der jüngsten Wochenkerze - unterstreiche, dass der Druck auf diese Bastion hoch bleibe. Falle die beschriebene Unterstützungszone, müssten Anlegerinnen und Anleger sogar mit einem nochmaligen Abwärtsimpuls rechnen. Das "Vor-Corona-Hoch" bei 9.737 Punkten stecke dann die nächste Rückzugslinie ab. Um von einem Halten der angeführten Kernunterstützung ausgehen zu können, sei dagegen zumindest ein Spurt über das Hoch der Vorwoche bei 11.661 Punkten vonnöten. Insgesamt sei die charttechnische Ausgangslage im Technologiebereich weiter sehr angespannt. (11.10.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Nasdaq 100



mehr >