Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Sommererholung der amerikanischen Technologiewerte lief Mitte August im Bereich des zu Jahresbeginn etablierten Abwärtstrends (akt. bei 13.067 Punkten) aus und auch die technische Reaktion von Anfang September droht bereits wieder zu verpuffen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz befindet sich der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) weiter in charttechnisch schwierigem Fahrwasser. Um diese Einschätzung zu revidieren, sei unverändert ein Spurt über den Kreuzwiderstand bei rund 13.000 Punkten vonnöten. Auf diesem Niveau würden verschiedene alte Hoch- und Tiefpunkte mit dem eingangs erwähnten Baissetrend zusammenfallen. Auf der Unterseite würden dagegen die letzten beiden Wochentiefs ins Auge stechen, die allesamt in einem engen Kursband zwischen 12.013 und 11.929 Punkten ausgeprägt worden seien. Vor diesem Hintergrund würde ein nachhaltiger Rutsch unter die runde 12.000er-Marke - per Wochenschlusskurs - für einen weiteren Nackenschlag sorgen. Im Fall einer negativen Weichenstellung definiere der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 11.135 Punkten) im Zusammenspiel mit dem bisherigen Jahrestief (11.037 Punkte) den nächsten charttechnisch bedeutsamen Rückzugsbereich. (16.09.2022/ac/a/m)

