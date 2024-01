Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Kurz vor dem Jahreswechsel gelang dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) der Spurt über das bis dato gültige Allzeithoch vom November 2021 (16.765 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Folge habe das Technologiebarometer seine Rekordstände bis auf fast 17.000 Punkte ausbauen können. Doch zu Jahresbeginn gebe es einige Bremsspuren im Chartverlauf. An erster Stelle sei in diesem Kontext das jüngste Abwärtsgap (16.758 zu 16.687 Punkte) zu nennen. Nach zuvor neun positiven Handelswochen in Serie sorge die beschriebene Abwärtskurslücke für eine "Abrisskante", zumal damit auch das eingangs erwähnte, alte Rekordlevel unterschritten worden sei. Mit anderen Worten: Es bestehe derzeit eine gewisse "false break"-Gefahr. Diese dokumentiere z. B. auch der RSI, welcher zuletzt neue Verlaufshochs im eigentlichen Kursverlauf nicht mehr habe bestätigen können und somit eine negative Divergenz aufweise. Kurzfristig definiere das Hoch vom Juli bei 15.932 Punkten einen ersten Rückzugsbereich, ehe bei 15.700 Punkten weitere horizontale Unterstützungen warten würden. Um den aktuellen Warnschuss zu negieren, müsste indes zumindest das diskutierte Gap geschlossen werden. (09.01.2024/ac/a/m)

