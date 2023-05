Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Wende zum Besseren beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) lässt sich hervorragend an verschiedenen charttechnischen Kriterien festmachen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Bruch des Abwärtstrends seit Januar 2022 und der ausgeprägte Doppelboden würden in diesem Kontext die entscheidenden Argumente liefern. Aber auch die im Februar/März ausgebildete Flaggenkonsolidierung sorge für ein weiteres Ausrufezeichen. In den letzten Wochen sei die Aufwärtsbewegung des Technologiebarometers allerdings etwas ins Stocken geraten, was zu mehreren kleinen Wochenkerzen und nahezu deckungsgleichen Wochenhochs bei 13.200 Punkten geführt habe. Vor diesem Hintergrund würde ein Sprung über diese Hürde für eine erneute Bestätigung der Haussetendenz des Jahres 2023 sorgen. Aus der Höhe des o. g. Doppelbodens ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel von 13.700 Punkten, welches hervorragend mit dem Hoch vom August vergangenen Jahres (13.721 Punkten) harmoniere. Im Ausbruchsfall stecke dieses Level das nächste Anlaufziel ab. Auf der Unterseite biete sich dagegen das Tief der jüngsten Wochenkerze (12.724 Punkte) als kurzfristige Absicherung an. (02.05.2023/ac/a/m)

