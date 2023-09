Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit der Entscheidung der BoJ geht der Zyklus der Veröffentlichung geldpolitischer Entscheidungen der großen Zentralbanken in dieser Woche zu Ende, so die Experten von XTB.



Die Märkte hätten volatil auf sie reagiert, aber insgesamt hätten die Indices auf Wochenbasis Verluste verzeichnet. Die relativ kämpferische FED und ihr veröffentlichtes neues Dot-Plot würden auf die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr und den Aufschub der ersten Zinssenkungen hindeuten. Der Tenor dieser Konferenz habe sich auf die Stimmung rund um den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und den TNOTE ausgewirkt.



Der NASDAQ 100 habe Rückgänge verzeichnet, die aus Sicht der technischen Analyse wichtige Unterstützungszonen erreicht hätten, die durch den exponentiellen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt festgelegt worden seien, der, wie erwähnenswert sei, seit fast sechs Monaten nicht mehr getestet worden sei. Darüber hinaus seien die Rückgänge direkt auf den Ausverkauf am Anleihemarkt zurückzuführen, der in der Vergangenheit eine Korrelation mit den Notierungen von Technologieunternehmen aufgewiesen habe. (22.09.2023/ac/a/m)

