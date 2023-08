Analyst Dan Ives habe daher im CNBC-Interview auch seine Einschätzung wiederholt, dass Tech-Aktien bis zum Jahresende um weitere 12 bis 15 Prozent zulegen würden. Für 2024 sehe er dann sogar weitere 20 Prozent Kurspotenzial für den breiten Tech-Markt. Die breite Rally sollten dabei erneut Big-Tech-Aktien wie Microsoft, Apple, Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F) und Co anführen.



Die KI treibe die Geschäfte an - und das dürfte über das erste Halbjahr hinaus die Aktienmärkte bewegen. Viele Produkte auf Hardware- und Software-Seite würden zudem auch erst in der zweiten Jahreshälfte erscheinen. Wer glaube, hier sei schon viel eingepreist, der dürfte sich irren.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, NVIDIA.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Aktien der Microsoft, Super Micro Computer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. (14.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Knapp 40 Prozent hat der NASDAQ 100 im ersten Halbjahr zugelegt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".In der zweiten Jahreshälfte sei die Tech-Rally allerdings ins Stocken geraten. Doch obwohl Highflyer wie Datadog ( ISIN US23804L1035 WKN A2PSFR ), Super Micro oder NVIDIA in der vergangenen Woche zu den schwächsten Performern gezählt hätten, sehe Dan Ives von Wedbush noch Potenzial.Die jüngsten KI-Entwicklungen hätten laut dem Wedbush-Analysten die vierte industrielle Revolution losgetreten und damit auch einen kräftigen Bullenmarkt. Die aktuelle Konsolidierung sei dabei nur die Halbzeitpause, an deren Ende der Anfang eines neuen Bullenmarktes stehen werde, so Ives gegenüber CNBC.